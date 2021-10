Sea Turtle Conservation Bonaire brengt zeeschildpadden in kaart

KRALENDIJK – Vorige week waren de staf en vrijwilligers van Sea Turtle Conservation Bonaire (STCB) hard aan het werk om de populatie zeeschildpadden op Bonaire te onderzoeken. STCB haalde hiermee waardevolle informatie binnen over de leefwijze en groei van de schildpadden.

SCTB was vorige week neergestreken in Lac. De staf en vrijwilligers werkten hier aan het capture-mark-recapture-programma. Dit houdt in dat de schildpadden eerst gevangen worden om ze vervolgens te bestuderen. De zeeschildpadden worden gewogen, gemeten en gecheckt of ze gezond zijn. Tot slot krijgen ze een tag mee als STCB de reptielen weer in het water loslaat.

Vrijwilligers van STCB laten na het onderzoek de schildpad vrij.

Dankzij deze tag kunnen de onderzoekers bij een volgende vangst kijken hoe de schildpadden zich ontwikkelen, of ze in goede conditie verkeren en waar ze geweest zijn. Ook kunnen de resultaten van de afgelopen jaren met elkaar vergeleken worden. Zo ontstaat er een beter beeld van het aantal zeeschildpadden dat in Lac leeft.

De meting bij Lac is de vierde van in totaal zes weken onderzoek verspreid over het jaar. Gemiddeld vangen de onderzoekers zo’n 10 zeeschildpadden per dag en 40 exemplaren per week. Begin november zijn de vrijwilligers voor de vijfde week actief bij Lac.

