Politie Bonaire pakt verkeersovertredingen aan

KRALENDIJK – Op vrijdag 8 oktober werden in de avonduren verkeerscontroles gehouden op twee verschillende locaties. Eén bij de Kaya Korona en één bij de Bulevar Gobernador Nicolaas Debrot.

Aan de Kaya Korona werden in totaal 41 voertuigen gecontroleerd waarbij 12 processen-verbaal werden uitgeschreven. Ook werd een kleine hoeveelheid hasj in beslag genomen als gevolg van een controle in het kader van de Opiumwet doordat er een sterke drugslucht uit de auto kwam toen deze werd gestopt.

Bij de Bulevar Gobernador Nicolaas Debrot controleerde de politie in totaal 35 voertuigen, waarbij twee bestuurders een prent ontvingen. De boetes liepen uiteen voor onder andere het rijden zonder rijbewijs, zonder verzekering en zonder autogordel.

Tijdens een verkeerscontrole in de ochtenduren van zaterdag 9 oktober aan de Kaya Libertador Simon Bolivar werden de technische staat van de auto’s en de benodigde documenten tegen het licht gehouden. Hierbij werden in totaal 16 motorvoertuigen onderzocht. Uiteindelijk werden er 4 boetes uitgeschreven voor het rijden zonder autogordel.

Op zondag 10 oktober omstreeks 18.20 uur ondernam de politie nog een controle op de Kaya L.D. Gerharts waarbij 3 motorvoertuigen werden gestopt en gecontroleerd. Er werden 3 processen-verbaal uitgeschreven waaronder 2 voor het rijden zonder autogordel en 1 voor het rijden zonder verzekering.

