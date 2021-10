Stichting MiVaBo organiseert speciale gedichtenwedstrijd

KRALENDIJK – Stichting MiVaBo, die zich inzet voor de mindervalide Bonairiaan, organiseert een gedichtenwedstrijd speciaal voor mensen met een beperking.

Het leven met een beperking is een uitdaging. MiVaBo wil ervaringen van mindervaliden onder de aandacht brengen en doet een oproep: Houd jij van Poëzie? Heb je een lichamelijke of verstandelijke beperking? Schrijf jij graag gedichten ? Heb je zin om mee te doen aan onze gedichtenwedstrijd? Het kan een gedicht, een rijm of een versje zijn. Het kan in het Papiaments of in het Nederlands. Maar het moet door jou zelf zijn geschreven.

Vind je schrijven moeilijk en kun je wel wat hulp gebruiken? Dan biedt MiVaBo een helpende hand in de vorm van een workshop. Lever je bijdrage vóór 15 november a.s. in. De winnaar wordt bekend gemaakt op 3 december, de dag voor personen met een beperking.

De stichting werkt samen met onder andere overheden, politici, winkeliers, toeristische bedrijven en maatschappelijke organisaties in Bonaire, Curaçao, Nederland en de VS om het leven van de mindervaliden op Bonaire comfortabeler te maken.

De gedichten kun je mailen naar [email protected]

