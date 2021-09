Cruise schema oktober en november 2021

6 Gedeeld

KRALENDIJK – Sinds 2 september komen er weer cruiseschepen naar Bonaire. Tourism Corporation Bonaire heeft het cruiseschema bekend gemaakt voor de maand oktober en november 2021.

De maand november is beduidend drukker met op 3 en 24 november 2 boten op één dag. Het schema is onderhevig aan verandering in afwachting van de ontwikkelingen in de aanhoudende coronabesmettingen of door andere omstandigheden.

Cruisereizigers en crew zijn allemaal gevaccineerd en doen een PCR test voor vertrek. Ook worden zij aan boord gecontroleerd. Op de pier vind ook een controle plaats.

