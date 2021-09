Bonaire wil toerismebelasting van 50 dollar per persoon

KRALENDIJK – Bonaire wil een toeristenbelasting invoeren van 50 dollar per persoon, althans voor toeristen die niet afkomstig zijn van één van de andere eilanden van de voormalige Nederlands Antillen.

Dat blijkt uit een maandag gehouden persconferentie over ontwikkelingen in het toerisme. Naast de Tourism Corporation Bonaire (TCB), maakten ook toerisme gedeputeerde Hennyson Thielman, de Chief Operating Officer bij Bonaire International Airport (BIA), de havenmeester en Bonaire Hotel & Tourism Association (Bonhata) hun opwachting.

Jaar geldig

Het idee achter de belasting is dat deze één maal per jaar wordt geheven. Er zal online betaald kunnen worden, waarmee de toerist meerder malen naar het eiland zal kunnen reizen met een speciale barcode. Overigens wordt het reizen niet per se voor iedereen duurder. Met de invoering van de nieuwe belasting vervallen onder andere de zogenaamde Room Tax en ook de autoverhuurbelasting.

“Het doel is er met name voor te zorgen dat de basis wordt verbreedt en dat iedereen ook eerlijk meebetaalt”, legt TCB Directeur Miles Mercera uit. Doordat steeds meer mensen in appartementen verblijven die veelal niet geregistreerd zijn, loopt de overheid stevig inkomsten mis.

Speciaal tarief

Er komt een speciaal tarief voor inwoners van de ABC eilanden en voor inwoners van St. Maarten, St. Eustatius en Saba. Deze betalen maar 10 dollar in plaats van 50. Daarnaast komt er -naar verwachting- ook een speciaal tarief voor kinderen onder de 12 jaar.

Eilandsraad

“De nieuwe belasting moet nog wel worden goedgekeurd door de eilandsraad”, legt gedeputeerde Hennyson Thielman uit. Op een nieuwe regeling die zorgt voor meer inkomsten, die door meer schouders gedragen wordt, is een aantal jaren gestudeerd. De nieuwe belasting gaat naar verwachting per 1 januari 2022 in.

Er wordt ook gewerkt aan een hogere belasting voor cruisetoeristen. Deze gaat naar verwachting pas in september 2022 in.

