OLB wil met KTK maritieme industrie op Bonaire sterker maken

KRALENDIJK – Het openbaar lichaam Bonaire gaat gebruik maken van sleepboten van Kompania di Tou Kòrsou (KTK) om het scheepsverkeer in goede banen te leiden. Hiervoor heeft het OLB een Memorandum of Understanding (MOU) gesloten met KTK.

Afgesproken is om te kijken hoe er structureel een sleepboot van KTK in de haven van Bonaire kan worden gestationeerd. Ter ondersteuning hiervan heeft KTK de dochteronderneming Kompania di Tou Bonaire (KTB) te Bonaire opgericht.

Het is een uitdaging om een sleepboot in de haven van Bonaire te hebben. Zeker gezien er nu weinig scheepvaart is door de Covid restricties. Ook het stoppen van de activiteiten van Bopec heeft ervoor gezorgd dat er minder scheepverkeer is op Bonaire.

Toch vindt de havendienst van het openbaar lichaam Bonaire het nodig om juist nu een sleepboot afgemeerd te hebben in de haven. Het eiland groeit en in een periode met minder scheepvaart is het een goed moment om alvast hiermee te starten. Vooruitlopend op een drukke scheepvaartperiode in de toekomst.

De MOU moet er toe leiden dat er meer contact is tussen Bonaire en Curaçao op maritiem gebied. KTB zal een businessmodel opstellen waarin de samenwerking tussen het OLB en KTB naar voren komt samen met het terug betalen van de invoerbelasting. De economieën van beide eilanden is immers afhankelijk van de scheepvaart. Samenwerking is in het belang van Bonaire en Curaçao. Het uiteindelijke droom is om een sterke havenindustrie te hebben op Bonaire met kans op werk voor een ieder met ervaring op maritiem gebied.

