Nieuwe waterplant Bonaire in gebruik

51 Gedeeld

KRALENDIJK – De nieuwe drinkwaterinstallatie van het Water en Energiebedrijf Bonaire is in bedrijf gesteld. De nieuwe installatie is volledig getest en goedgekeurd. Momenteel levert de nieuwe installatie ongeveer 50% van het drinkwater op Bonaire. Eind september kan WEB 100% drinkwater produceren voor ons eiland.

Ondanks de uitdagingen tijdens de COVID-19 periode, is het gelukt de voortgang en afronding van de nieuwe drinkwaterinstallatie binnen de geplande tijd te doen.

WEB heeft richtlijnen gegeven over veilig werken met inachtneming van alle COVID-19-maatregelen zodat de bouw – zelfs in tijden van lockdown op het eiland – kon doorgaan. Samenwerken op de bouwplaats moest vaak op minimaal 1.5 meter afstand.

De drinkwaterinstallatie kan dagelijks 7.200 M3 water produceren en is modulair. Dit betekent dat de plant mee kan groeien met de groei van Bonaire. Naarmate de vraag stijgt, kunnen zodra dat nodig is productie- eenheden worden toegevoegd.

De nieuwe drinkwaterinstallatie is energiezuinig en duurzaam. Er wordt geen gebruik gemaakt van chemicaliën in de nieuwe installatie.

Ook is er geen temperatuurverschil tussen water dat teruggaat naar de zee en het zeewater. WEB zegt zo bij te dragen aan de bescherming van het onderwaterleven in de kustgebieden.

Lees ook: