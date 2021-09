Bonaire Culinair 23 september van start

KRALENDIJK – Restaurants maken zich op voor alweer de derde editie van Bonaire Culinair. Dit 15-daagse evenement begint op 23 september en eindigt op 7 oktober en is de perfecte gelegenheid om de grote verscheidenheid aan restaurants die het eiland te bieden heeft te ontdekken.

Nieuw in deze editie zijn lunchrooms en foodtrucks. De deelnemende restaurants, lunchrooms en foodtrucks hebben een menu samengesteld voor een vaste prijs. Restaurants bieden een driegangenmenu aan voor $ 33. Lunchrooms bieden een lunchmenu voor $ 22 en Foodtrucks een Special voor $ 11.

Bonaire Culinair is een geweldige kans om te genieten van unieke eetervaringen over het hele eiland. Eric Gietman, eigenaar van Cadushy Distillery en voorzitter van de Culinaire Commissie van BONHATA: “Bonaire Culinair geeft restaurants op een laagdrempelige manier de kans om te laten zien wat ze te bieden hebben. Bonaire is op weg om een ​​“Culinaire Hoofdstad” te worden.”

“Dit betekent dat bezoekers niet alleen naar het eiland komen voor watersport en recreatie, maar steeds meer voor Bonaire kiezen vanwege de culinaire diversiteit en kwaliteit. En voor een completere weergave van het culinaire landschap van het eiland kan ik met veel enthousiasme aankondigen dat nu ook Lunchrooms en Foodtrucks meedoen. Bonaire Culinair is een evenement om het heerlijke eten en drinken van het eiland te promoten.”

Tijdens het evenement kun je de QR-codes scannen om kans te maken op verschillende prijzen, zoals een fles Rom Rincón, een diner voor twee en nog veel meer. Kijk voor meer informatie & deelnemende restaurants op www.bonaire-culinair.com of kijk op de Facebookpagina ‘BonaireCulinairEvent’ of Instagram @bonaireculinair.

