Bonaire Clean Up Day 2021

KRALENDIJK – Zaterdag 18 september 2021 is het ‘World Clean Up Day’. Op deze dag wordt wereldwijd aandacht besteed aan het schoonmaken van onze planeet. Door middel van verschillende schoonmaakacties bundelen verschillende organisaties en personen de krachten om te gaan opruimen in bepaalde gebieden die extra aandacht nodig hebben.

Dit jaar organiseert Selibon samen met het Openbaar Lichaam Bonaire en Boneiru Duradero, een Sushi òf Dushi Challenge op 18 en 19 september 2021. Het doel van de challenge is om mensen zoveel mogelijk aan te sporen om binnen 10 minuten mee te doen aan een mini clean-up. Deelnemers aan de challenge maken kans om leuke prijzen te winnen. De Sushi òf Dushi Challenge werkt als volgt:

Selecteer jouw buurt of een andere locatie en maak vooraf een foto van het zwerfafval. Ruim het afval binnen 10 minuten op en gooi het in de Selibon afvalbak. Maak een foto van de opgeruimde plek. Plaats de foto’s op Instagram @sushiofdushi of Facebook @boneiruduradero, met de hashtag #sushiofdushi

De organisatie van de Sushi òf Dushi challenge kiest willekeurig de winnaars uit alle deelnemers. De prijzen zijn een Kooyman cadeaubon ter waarde van $100, een Cuba Compagnie cadeaubon ter waarde van $75, een DA/Bruna cadeaubon ter waarde van $50 en een boeket bloemen van Petals Bonaire.

Op 25 september 2021 worden de winnaars bekend gemaakt op de voornoemde social media pagina’s. Speciaal voor de Sushi òf Dushi Challenge zal Selibon afvalbakken plaatsen in verschillende wijken, zodat elke inwoner kan bijdragen aan een schoner en mooier Bonaire.

De afvalbakken zullen geplaatst worden in:

Rincon Noord: Kaya Trinitaria Rincon Zuid: Naast het Antonio Trenidat Stadion Nort’i Saliña: Kaya Pueblo en het buurtcentrum Nort’i Saliña Hato: Achter Curoil in de Kaya Diamanta Antriol Pabou: Kaminda Djabou Antriol Pariba: Parkeerplaats bij de Parke Patun Saragosa Playa: Kaya Hermandad en de Kaya Jean B Vitte Nikiboko: Buurtcentrum Nikiboko Amboina: Naast het recycling-station Tera Kòrá: Buurtcentrum Tera Kòrá Belnem: In de buurt van Kaya Solo en Kaye Strea Lagun: Kaminda Lagun (naast gele glasbak)

De afvalbakken zullen het hele weekend van vrijdag 17 september tot en met maandag 20 september 2021 blijven staan. Indien de puinbakken vol zijn, zet uw afval naast de puinbak. Zet ook electronische apparaten zoals TV, ijskast en wasmachine naast de puinbak. Op maandag 20 september 2021 zal al het afval dat verzameld is, gewogen worden, zodat wij zicht krijgen op hoeveel afval in elke wijk is verzameld.

Op deze manier bieden Selibon, het Openbaar Lichaam Bonaire en Boneiru Duradero gelegenheid aan de inwoners van de verschillende wijken om ook bij te dragen aan de ‘Bonaire Clean Up Day’. Boneiru Duradero is een project van het Wereld Natuur Fonds.

