Cursus Tourgids van start bij Forma

KRALENDIJK –De cursus “Bonaire In-depth and Guiding Skills Course” voor tourgidsen wordt weer georganiseerd nu het cruiseseizoen weer opgestart wordt.

In de Engelstalige cursus van 8 weken leren cursisten van toerisme-experts relevante onderwerpen over Bonaire en toerisme. De cursus behandelt onderwerpen zoals Bonaire’s natuur, flora en fauna, cultuur, geschiedenis, duurzaamheid, overheid en meer. Daarnaast leert dit programma ook alle begeleiding technieken en gastenservice.

Deze cursus is speciaal voor alle tour guides en touroperators, chauffeurs, verkopers, horecamedewerkers en mensen die meer willen weten over Bonaire. Deelnemers die de cursus met succes afronden zullen een intermediate certified certification ontvangen.

“We zijn verheugd dat TCB kan samenwerken met FORMA om deze cursus opnieuw te starten. In overeenstemming met onze ontwikkeling van menselijk kapitaal, willen we onze professionals in de sector vormen en inspireren. Samen kunnen we onze kennis vergroten en de naam van Bonaire internationaal bekendheid blijven geven, ”aldus Miles Mercera CEO van TCB.

Opgeven voor de cursus kan bij TCB, Achie Tours en FORMA.

