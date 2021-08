46 vrijwilligers helpen mee met lora’s tellen

KRALENDIJK – Afgelopen zaterdag 31 juli vond er een lora telling plaats in het gebied van Dos Pos, het Washington Park en andere plekken. Dit werd door 46 vrijwilligers gedaan. In totaal zijn er 911 geelgeschouderde amazonepapegaaien geteld in 25 gebieden op Bonaire.

Sinds het begin van het broedseizoen heeft Echo grote veranderingen gezien in het aantal papegaaien die rusten in het Dos Pos Conservation Centrum. Door de papegaaien in het droge en broedseizoen te volgen, krijgt Echo een beter inzicht in waar ze tijdens dit seizoen verblijven.

De verzamelde gegevens worden vergeleken met eerdere tellingen. In januari 2021 werden er 995 lora’s geteld.

Lees hier over de telling in het regenseizoen: https://bonaire.nu/2021/02/15/bonaire-telt-995-loras/