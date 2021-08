Artefacten, oudste op Saba, teruggevonden bij Black Rocks

Gevonden Basalt (vulkanisch gesteente) visnet gewicht





THE BOTTOM – Archeologen hebben op Saba een Indiaanse vissersplaats ontdekt bij de plek waar binnenkort een nieuwe haven komt. De pre-koloniale bezettingen dateren uit 3484 voor Christus. Daarmee is de site verreweg de oudste die tot nu toe op Saba bekend is en een van de oudste in het Caribisch gebied.

Het gaat hoogstwaarschijnlijk om een bekend Indiaans dorp dat bestond in St. John’s. Daar werden visnetten gemaakt en gerepareerd. Mogelijk heeft de site in de 17e eeuw deel uitgemaakt van een tabaks- of indigoplantage van de West-Indische Compagnie. Er zijn ook twee scheepskanonnen onder water gevonden.