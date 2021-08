Reisbubbel alleen nog geldig tussen Bonaire en Curaçao

257 Gedeeld

KRALENDIJK – Alle reizigers van Bonaire naar Aruba, zijn vanaf 4 augustus 2021 verplicht een PCR test te doen. Voor Aruba is Bonaire vanaf vandaag officieel een hoog risicoland. Reizigers uit Bonaire kunnen de PCR test voor vertrek of bij aankomst op Aruba doen. Volledig gevaccineerde reizigers uit Aruba die naar Bonaire komen, zijn voorlopig niet verplicht om de PCR test te doen.

Volledige gevaccineerde inwoners van Bonaire en Curaçao kunnen voorlopig met hun vaccinatiebewijs tussen deze twee eilanden reizen zonder een PCR test. Curaçao heeft Bonaire vanaf 3 augustus 2021 op de lijst van hoog risicolanden geplaatst. De volledig gevaccineerde inwoners van Bonaire kunnen nog steeds zonder PCR test naar Curaçao reizen. Ook al is het eiland voor Curaçao een hoog risicoland.

Aruba heeft niet alleen Bonaire maar ook Curaçao op de lijst van landen met hoog risico geplaatst door het aantal besmettingen op dat eiland. Het betekent dat er geen bubbel meer is tussen de drie ABC-eilanden. In deze bubbel konden volledig gevaccineerde inwoners van de ABC-eilanden met hun vaccinatiebewijs zonder PCR test tussen deze drie eilanden reizen. Op dit moment is er alleen nog een bubbel tussen Bonaire en Curaçao.