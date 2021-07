Bijeenkomst met vrijwilligers van Kas Flamboyan

KRALENDIJK – Het bestuur van Hospice Kas Flamboyan heeft een bijeenkomst georganiseerd om kennis te maken met haar vrijwilligers.

Voorzitter Danny Rojer is de avond gestart door de vrijwilliger te bedanken voor hun enorme inzet en heeft aangegeven dat er altijd contact mogelijk is met het bestuur voor eventuele vragen.

Secretaris Jodeska Cicilia heeft uitleg gegeven over het thema “Respijtzorg”.

Penningmeester Theo Braeken heeft de vrijwilligers verteld dat Kas Flamboyan financieel zal zorgen voor het opleiden en begeleiden van vrijwilligers en coördinatoren.

Coördinatoren Sami Rosalina en Mimi Dongen hebben de avond geleid met als doel om met alle aanwezigen kennis te maken op een gezellige manier.

Ook is er met elkaar van gedachte gewisseld over thema’s waar vrijwilligers behoefte aan hebben welke in de komende maanden de nodige aandacht zullen krijgen. Thema’s zoals begeleiden van de bewoner, praten over sterven en rouw of het comfortabel liggen op bed en nog meer.

Aan het eind kregen alle aanwezigen een aardigheidje voor alle inzet, liefde en steun.

Mocht iemand zich willen aanmelden als vrijwilliger of een rondleiding wil in Hospice Kas Flamboyan kan er gebeld worden naar 717 8560 of mailen naar [email protected]

Hospice Kas Flamboyan is een huis aan de Kaya Guanare 11 in Tera Kora waar bewoners van Bonaire, die in de laatste fase van hun leven zijn, kunnen verblijven. De bewoners worden verzorgd en krijgen emotionele en spirituele steun. Voornamelijk is de hulp gericht op de onvoorwaardelijke liefde, zodat de laatste fase van het leven in alle rust kan verlopen. Ook de familie kan ondersteund worden daar waar nodig ter voorbereiding van het heengaan van hun familielid.