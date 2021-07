Noodverordening voor Bonaire ingetrokken

KRALENDIJK – De noodverordening voor Bonaire is per direct ingetrokken. Dat heeft het openbaar Lichaam Bonaire vandaag laten weten. De verplichte quarantaine voor hoog-risicolanden is afgeschaft. Bij aankomst hoeven passagiers uit deze landen niet meer in quarantaine. De eerste noodverordening dateert van begin maart 2020 toen het luchtruim op 18 maart gesloten werd.

De huidige maatregelen op het eiland zoals die zijn vastgesteld door de Gezaghebber, blijven van kracht tot en met 22 juli. Dit zijn de maatregelen die horen bij fase 1. Daarnaast blijven er nog twee regels van kracht. Horeca ondernemingen moeten om 00:00 ‘s avonds sluiten en het is niet toegestaan om in binnenruimtes te dansen.

Deze regels blijven voorlopig van kracht omdat op deze plekken het risico groter is dat mensen het virus overdragen.