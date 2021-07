Politie en justitie vragen om meer vertrouwen

KRALENDIJK – Er zijn recent meerdere klachten in de media verschenen over weinig vertrouwen in

de justitiële keten op Bonaire. Deze berichten hebben betrekking op zowel oude en lopende (straf)onderzoeken als interne zaken.

Het Korps Politie Caribisch Nederland werkt onder toezicht van de Minister van Justitie en Veiligheid, de Korpsbeheerder, de driehoek en de nationale Ombudsman en legt daar vergelijkbaar met andere politiekorpsen in de omgeving en in Nederland volgens bestaande procedures en wetten verantwoording over af. Deze zijn in het leven gebracht om zowel de burgers als de ketenpartners richtlijnen te bieden voor het uitoefenen van hun taken en de bescherming van processen.

Handelen bij klachten

Bij het indienen van een klacht naar gedragingen van de politie wordt altijd een intern onderzoek gestart. De omvang van dit onderzoek is zeer breed en indien nodig (strafbare feit) zal ook het OM hierover oordelen. Na afronding hiervan zal de desbetreffende collega hierover aangesproken worden en eventueel volgens het ambtenarenrecht of strafrecht een straf voor ontvangen. Hiertegen kunnen de medewerkers dan altijd in bezwaar of beroep gaan. Zo zijn er tijdens de lockdown enkele interne boetes geschreven voor collega’s die de noodverordening in privétijd hebben overtreden. De Korpschef is van mening dat iedereen dezelfde regels moet volgen, vooral de collega’s die een voorbeeld dienen te zijn voor de samenleving. Bij klachten volgt altijd een terugkoppeling vanuit het KPCN naar de klager.

Procedures bij een aangifte

Als er een aangifte tegen de politie wordt gedaan, wordt deze zaak eerste nader bekeken door Bureau Interne Zaken. Daarna volgt overleg met het Openbaar Ministerie die bepaalt of het een strafrechtelijke aangifte betreft en/of het onder hun regie dient te worden uitgevoerd. Het onderzoek wordt dus overgedragen aan het Openbaar ministerie voor verdere afhandeling. In uitzonderlijke gevallen, waarbij een belangenverstrengeling voorkomen wil worden, kan het Openbaar Ministerie besluiten ervoor gekozen om een zaak over te dragen aan de Procureur-Generaal (PG). De PG is de baas van het OM, deze zal dan beroep doen op de rijksrecherche die de zaak verder afhandelt.

Tijdens het verloop van een zaak, is het in verband met de privacy en het feit dat je niet eerder schuldig bent na een eind oordeel, niet gebruikelijk om updates te geven.

Na de afronding van zaken (na een rechtspraak) communiceert het OM hierover.

Klachtenregeling

Het Korps Politie Caribisch Nederland heeft het vertrouwen van de samenleving

op Bonaire, Saba en Sint Eustatius hoog in het vaandel. Met het bovengenoemde voor ogen kent het korps een klachtenprocedure, waar burgers en organisaties gebruik van kunnen maken.

Deze regeling maakt dat eenieder die een klacht heeft over zowel de afhandeling van een lopende zaak als gedragingen van de politie daar een melding van kan maken, welke door een externe en onafhankelijke partij getoetst zal worden. Deze brengen advies uit aan de Korpschef die dan een besluit over de gedraging kan nemen. Indien de klager ontevreden is, kan deze een beroep doen op de Nationale Ombudsman.

Met dit geheel van procedures en wetten, welke conform het recente rapport van de rechtshandhaving, goed werken, probeert het KPCN zo transparant mogelijk te zijn en te leren van eventuele fouten.