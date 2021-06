Loos brandalarm in het ziekenhuis

KRALENDIJK – Woendagochtend was er een brandmelding in het ziekenhuis. Na inspectie door de brandweer bleek dat er geen brand was, maar een technisch probleem. De technische dienst van Mariadal heeft dit probleem vervolgens verholpen.

De koudwater koelleiding voor de luchtbehandeling van operatiekamer 1 bleek te lekken. Daarom is het systeem direct afgesloten. Ook de wateroverlast als gevolg van de lekkage werd direct verholpen. Omdat het koudwater koelcircuit was afgesloten, ging een verwarmingselement op volle kracht werken wat een brandlucht veroorzaakte. De technische dienst van het ziekenhuis heeft het euvel vervolgens succesvol gerepareerd.

Voor de geplande operaties werd gebruik gemaakt van operatiekamer 2. De storing heeft geen gevolgen gehad voor de dienstverlening aan patiënten en cliënten en vormde geen directe of indirecte bedreiging voor patiënten en cliënten.