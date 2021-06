Aruba vandaag naar de stembus

Aruba gaat vandaag naar de stembus. Een recordaantal van twaalf politieke partijen doet mee om 21 zetels. Drie partijen zijn nieuw, Accion21 van partijleider Miguel Mansur, HTC met partijleider Gilbert Webb en Pueblo Prome van Michael Williams.

De verkiezingen zijn een gevolg van de beslissing op 30 maart van minister-president Evelyn Wever-Croes om het ontslag van de regering in te dienen. Dat gebeurde nadat bekend was geworden dat het Openbaar Ministerie een strafrechtelijk onderzoek was begonnen naar misbruik van publieke gelden door coalitiepartij POR.

Corruptie door politici is op Aruba een ‘hot’ item. Het OM is bezig met een strafrechtelijk onderzoek naar ex-minister Benny Sevinger naar gesjoemel met terreinen die hij aan politieke vriendjes zou hebben gegeven tijdens zijn ministerschap. Hij staat als lijstduwer op de verkiezingslijst van de AVP. Lijsttrekker Mike Eman riep afgelopen week zijn achterban op om op hem te stemmen om zo een signaal af te geven aan het OM om geen politieke spelletjes te spelen.

De laatste verkiezingen op Aruba waren in november 2017. Toen kreeg de Arubaanse Volkspartij AVP weliswaar meer stemmen dan tegenpool MEP, maar wist geen coalitie te vormen, waardoor MEP het stokje overnam.

In 2019 werd een ander kopstuk van de AVP, Paul Croes, veroordeeld tot vier jaar cel wegens het verkopen van werkvergunningen.

Zowel de MEP als de AVP zijn het erover eens dat Aruba nog steeds afhankelijk is van de financiële steun vanuit Nederland. Maar Mike Eman wil heronderhandelen over het pakket aan maatregelen die Nederland heeft opgelegd in ruil voor begrotingssteun.