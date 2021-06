75% bewoners Bonaire heeft eerste prik gehad

Antonio José Cabrera is de 10.000-ste person die ongeveer een week geleden de tweede coronaprik kreeg. FOTO: OLB

Kralendijk – 75% van de mensen op Bonaire die de coronaprik kunnen krijgen hebben minimaal één prik gehad. In totaal komen 18.944 achttienjarigen en ouder in aanmerking voor de coronaprik. Tot en met donderdag 3 juni 2021 zijn 14.230 mensen minimaal één keer geprikt. Het aantal mensen dat de eerste en de tweede prik heeft gehad, is 11.333.

De afdeling Publieke Gezondheid, PG, is vanaf februari van dit jaar begonnen met het prikken tegen corona. In de afgelopen maanden konden mensen op verschillende plaatsen de prik halen. Zo zijn wijkbewoners in de wijken Antriol, Amboina, Nort’i Saliña, Rincon en Tera Kòrá in het buurtcentrum geprikt. Kompleho Deportivo Jorge Nicolaas in Playa is vanaf het begin een centrale prikplaats geweest waar de hele week door werd geprikt.

Van dinsdag 8 juni tot en met donderdag 10 juni is het mogelijk om zonder afspraak de eerste coronaprik te halen bij Kompleho Deportivo Jorge Nicolaas. Dat kan op die dagen van 09:00 – 14:00 uur.

Lees ook: