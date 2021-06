Zwijgen BC Bonaire over nieuw Sunset Beach Resort steeds curieuzer

De ontwikkelaar pocht met het feit dat reeds 60% van de units verkocht is. Volgens het BC verkeert het project nog in een ‘denkfase’.

Kralendijk- De zwijgzaamheid van het bestuurscollege als het gaat om de plannen van het Europarks om een nieuw resort te bouwen tussen Harbour Village/Eden Beach en het eveneens in aanbouw zijnde Chogogo Resort wordt steeds curieuzer.

Afgelopen week nog, deed het BC een persbericht uit met het statement dat zij ‘nog niks kon zeggen’ over de bouw van het Resort, omdat dit zich nog in de ‘denkfase’ zou bevinden. “Bonaire heeft niet alleen een ondernemende gemeenschap, maar oefent ook aantrekkingskracht uit op plannenmakers van buiten het eiland. Zeker als het gaat om bijvoorbeeld de ontwikkeling van een terrein of een groter bouwwerk zijn sommigen benieuwd wat het Bestuurscollege van een bepaald initiatief vindt. Het is echter niet aan het BC te reageren op nog in de denkfase verkerende plannen”, aldus een verklaring van gezaghebber Edison Rijna.

Afgelopen zaterdag stelt de projectontwikkelaar in een nieuwe advertentie in het Nederlandse Financieel Dagblad (FD), dat inmiddels al 60% van de 106 units zou zijn verkocht.

Daarnaast worden momenteel delen van het bewuste terrein schoongemaakt en heeft de Beach Tennis vereniging bericht ontvangen dat zij het veld zou moeten ruimen, in verband met de op handen zijnde bouw van een nieuw resort. Overigens betuigt de vereniging slechts dankbaarheid over het feit dat zij in de tussentijd het terrein heeft mogen gebruiken, maar dat doet van de zaak niets af.

Bericht op Facebook van Beach Tennis Bonaire

BOG

Oppositieleider Clark Abraham zegt dat het BC wel degelijk op de hoogte is van de ontwikkelingen. Het terrein is namelijk verkocht aan de ontwikkelaar door Bonaire Overheidsgebouwen N.V. (BOG), waarvan het Openbaar Lichaam de enig aandeelhouder is.

Volgens Abraham is het ondenkbaar dat het terrein aan de nieuwe investeerder is verkocht, zonder dat er duidelijkheid bestaat over wat er mee gaat gebeuren. “Het BC weet dit al lang. Waarom speelt zij hier dan gewoon geen open kaart over?”, vraagt Abraham zich af. Abraham diende namens de Democratisch Partij een aantal vragen voor behandeling in de eilandsraad, doch deze zei nog niet aan bod gekomen.

Het terrein waar het Sunset Beach Resort zou moeten verrijzen. Foto: ABC Online Media

Verstoppertje

Het wordt inmiddels steeds moeilijker te vatten waarom het Bestuurscollege kiest voor het spelen van verstoppertje, terwijl alles er op wijst dat binnenkort zal worden begonnen met de bouw van het nieuwe resort. Ondertussen is er steeds meer kritiek te horen op het eiland over de wijze waarop het BC met de zaak omgaat.

