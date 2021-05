Antilliaanse criminaliteit in Nederland vooral door sociale factoren

DEN HAAG – Volgens deskundigen heeft de oververtegenwoordiging van mensen met een Antilliaanse of Arubaanse migratieachtergrond vooral te maken met het gebrek aan sociale controle en matrifocale gezinsstructuren. De criminaliteit in deze groep is hoger dan op de eilanden zelf. Ook plegen Antilliaanse criminelen gedurende langere tijd delicten dan alle andere groepen in de Nederlandse samenleving.

De verontrustende cijfers van het Jaarrapport integratie 2020 van het Centraal Bureau voor Statistiek tonen dat Antillianen in Nederland de hoogste criminaliteitscijfers hebben. Dit in vergelijking met Nederlanders en andere groepen met een migratieachtergrond.

De Antilliaanse/Arubaanse groep komen verreweg het meeste voor in alle stadia van het strafrecht. Dat betekent dat zij het meest worden verdacht, vervolgd, gedagvaard, veroordeeld en gedetineerd. Van de geregistreerde misdrijven in Nederland wordt 4,4 procent gepleegd door mensen met een Antilliaanse of Arubaanse migratieachtergrond.

