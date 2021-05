11 Gedeeld

KRALENDIJK – Bonaire telt vandaag nog steeds 17 actieve gevallen. Uit 24 testen is er 1 positief teruggekomen en zijn 3 personen hersteld. Het ziekenhuis heeft geen covid-19 patiënten.

Het aantal personen op Bonaire dat eenmaal is geprikt staat op 13.545, het aantal mensen die volledig zijn gevaccineerd is 9613. In totaal hebben 13.689 bewoners zich gemeld voor het vaccin.