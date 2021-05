169 Gedeeld

KRALENDIJK – Deze maand is het 20 jaar geleden dat kunstenares Germaine Nijdam op Bonaire G.N. Art startte. Nijdam was de eerste die kunst op de pier van Kralendijk aan Cruise-toeristen verkocht.

Germaine Nijdam werd geboren op Curaçao en vestigde zich als kunstenares in 2001 op Bonaire. Na wat omzwervingen in diverse Europese landen waar ze ook als kunstenares haar werk verkocht verkoos ze het kleine eiland als woonplaats. Op Bonaire breidde Germaine haar kunststijl uit met het gebruik van drijfhout.

Het werk van Nijdam is inmiddels alom bekend op Bonaire zowel bij de bewoners als bij de toeristen. In de afgelopen 20 jaar zijn heel wat huizen voorzien van kunst van Nijdam.

Germaine over het drijfhout: “Ik jut het drijfhout waarmee ik werk, langs de kusten van Bonaire en breng deze ‘schatten van de zee’ naar mijn atelier en tuin. Als het drijfhout eenmaal in de tuin in de zon ligt, wacht het op een bestemming. Ik maak gebruik van wat de zee me geeft, in z’n meest natuurlijke vorm. Dus zaag, schaaf en schuur ik zo min mogelijk om de vorm van het drijfhout het best tot z’n recht te laten komen. Regelmatig is het maken van een werk dan ook puzzelen-met-drijfhout. Dat maakt dat elk object of meubelstuk uniek is. “

De kunst van G.N. Art heeft een Caribische touch. Door de gebruikte kleuren, materialen en de vormen. Zoals een kunstwerk met de geschilderde Caribische zee als achtergrond gecombineerd met drijfhout. Grote objecten of een kleine collage van drijfhout, een XL-rozenkrans van drijfhout en kralen of een spiegel met een drijfhout lijst.

In de Fine Art van Nijdam zit veel energie en beweging. De schilderijen vallen op door de levendige kleuren die zo goed passen bij Bonaire. HOUTZEE is het merk dat Germaine geeft aan de kunst die gemaakt wordt van drijfhout. Elk object van drijfhout krijgt het brandmerk HOUTZEE.

Het atelier van Nijdam ligt de wijk Republiek, in de volksmond ´de berg´ genoemd. Het atelier is open van maandag tot en met zaterdag van 08.30 – 12. 30 uur op Kaya Oniks 1.

