Foto BIA

KRALENDIJK – Dinsdagavond staat er in Den Haag een persconferentie gepland met premier Rutte en minister De Jonge. De toerismesector op Bonaire kijkt vol spanning uit naar de besluiten die genomen gaan worden over het reizen van Nederlanders naar het buitenland.

Het kabinet heeft volgens de NOS besloten dat het negatieve reisadvies voor de hele wereld niet wordt verlengd. Dit betekent dat het na 15 mei weer mogelijk is dat landen op geel of groen worden gezet. Reizen naar deze bestemmingen wordt dan niet meer afgeraden.

Bonaire maakt samen met Aruba en Curaçao kans op code geel maar dit betekent nog niet dat toeristen zonder voorwaarden naar Bonaire toe kunnen. De eilanden beslissen zelf welke voorwaarden gelden. Landen als Portugal en een aantal Griekse eilanden komen vrijwel zeker direct in aanmerking voor reiscode geel.

Een geel reisadvies houdt in dat in een land of gebied maatregelen tegen het coronavirus zijn getroffen die beperkte invloed op het dagelijks leven hebben. Reizigers wordt gevraagd alert te zijn en zich goed voor te bereiden op hun reis.

Lees ook: