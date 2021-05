31 Gedeeld

KRALENDIJK – De tweede editie van Bonaire Culinair start op 20 mei 2021. Dit 15-daagse evenement van 20 mei tot en met 3 juni is de gelegenheid om de grote verscheidenheid aan restaurants die het eiland te bieden heeft, te ontdekken. De top 20 restaurants op Bonaire hebben een driegangenmenu samengesteld voor een vaste prijs van $ 33, -.

Geniet van unieke eetervaringen over het hele eiland. Sebastian Schöndorfer, eigenaar van Sebastian’s vertelt: “In maart hebben we onze tweede locatie Sebastian’s Beach Sorobon geopend. Tijdens de Bonaire Culinair delen we onze liefde voor vers eten en exquise wijnen op het strand voor lunch, en diner in ons restaurant. We kunnen niet wachten om iedereen te verwelkomen. Tijdens deze uitdagende tijden hebben we allemaal positiviteit nodig en iets om naar uit te kijken.”

De horeca heeft het moeilijk op Bonaire.Daarom is dit evenement er om de restaurants op het eiland te promoten en wat plezier te verspreiden. Tijdens het evenement kun je de QR-codes op het menu scannen om kans te maken op verschillende prijzen, zoals een fles Rom Rincón, een dagkaart voor een Cabana at Hillside, een ontbijt voor twee en nog veel meer.

Eigenaar van Rum Runners, Floris van Loo merkt op: “Vorige editie van Bonaire Culinair was een groot succes. Ik vind het heerlijk om mensen te zien en te glimlachen in ons restaurant, vooral in deze moeilijke tijden. Ik kan niet wachten om iedereen te verwelkomen en deel te nemen aan de tweede editie van Bonaire Culinair. Na de eerste editie van Bonaire Culinair in november, kunnen we niet wachten om het evenement op 20 mei van start te laten gaan en er weer een groot succes van te maken.”

Bonaire Culinair is een initiatief van BONHATA, onderschreven door de Bonaire Restaurant Association (BRA) en Tourism Corporation Bonaire (TCB) en mogelijk gemaakt door The Cadushy Distillery. Kijk voor meer informatie en deelnemende restaurants op www.bonaire-culinair.com of kijk op de Facebookpagina ‘BonaireCulinairEvent’ of Instagram @bonaireculinair.

Gelieve van tevoren te reserveren, de beschikbaarheid is beperkt.

Lees ook: