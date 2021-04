ST_EUSTATIUS – De bouw van de nieuwe Airport en verkeerstoren op Sint Eustatius is bijna klaar. De overgang van het oude naar het nieuwe gebouw staat begin mei gepland. De bestaande luchthaventerminal blijft in bedrijf totdat het nieuwe gebouw open en operationeel is.

De nieuwe luchthaventerminal heeft een oppervlakte van 700 vierkante meter. Er zijn in totaal vier incheckbalies. De wachtruimte heeft 44 zitplaatsen. Het gebouw is zo gebouwd dat het makkelijk kan worden uitgebreid.

