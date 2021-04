KRALENDIJK – Met het terugbrengen van de Corona maatregelen tot niveau 4 kan het Dierenasiel Bonaire – op afspraak – weer gegadigden ontvangen voor adoptie van prachtige honden en katten.

Vanaf maandag 26 april kun je via e-mail, telefoon of Whatsapp een afspraak maken om kennis te maken met de honden en katten en hopelijk een keuze maken voor het dier dat bij je past. Aan risico niveau 4 zijn enkele beperkingen verbonden. Afspraken moeten van te voren worden gemaakt, er mogen slechts twee personen per afspraak komen (uitgezonderd kinderen jonger dan 13 jaar), je moet anderhalve meter afstand houden en mondkapjes zijn verplicht.

Je kunt bellen/Whatsappen 701-4989 of een mailtje sturen naar animalshelterbonaire.com om een afspraak te maken. Alle honden en katten – en het zijn er véél – staan te popelen om je te ontmoeten.

