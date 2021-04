Foto: René Roders

KRALENDIJK – Dit jaar viert Tourism Corporation Bonaire (TCB) samen met Stichting Echo, de Dag van de Aarde virtueel op de Facebookpagina ‘Bonaire Tourism’. Donderdag 22 april is Dag van de Aarde of ‘Earth Day’. De thema van dit jaar is: ‘Herstel Onze Aarde’ (Restore Our Earth).

De Dag van de Aarde is een wereldwijd jaarlijks terugkerend evenement met als doel onze planeet te beschermen en in stand te houden. Meer dan 1 miljard deelnemers wereldwijd vieren de Dag van de Aarde. Zij doen dit door deel te nemen aan verschillende initiatieven en evenementen. Denk daarbij aan bomen planten, ‘clean-ups’ of meedoen aan milieuvriendelijke activiteiten.

Om de Dag van de Aarde te herdenken, deelt TCB 22 manieren hoe Bonaire elke dag, Dag van de Aarde viert. Vanaf 1 april kunnen social media volgers elke dag op de pagina’s ‘Bonaire Tourism’ en ‘Bonaire Toerisme’ posts zien hoe Bonaire Dag van de Aarde viert.

Op 22 april viert TCB samen met Stichting Echo de Dag van de Aarde met een ‘live streaming’ om 8:00 uur ’s ochtends bij Dos Pos in Rincon. Tijdens de ‘live streaming’ kan het publiek de geelvleugelamazone papegaaien bewonderen, die in het park rehabiliteren. Daarnaast kan het publiek live communiceren met de experts van Stichting Echo. ‘s Middags om 16:00 uur is er een ‘Q&A-sessie’, waarin het publiek de kans krijgt om vragen te stellen aan de experts. Je kunt de ‘live streaming’ volgen op de Facebook-pagina ‘Bonaire Tourism’.

TCB en Stichting Echo nodigen iedereen uit om de Dag van de Aarde met ze te vieren op 22 april via de Facebook ‘live streaming’ vanuit Dos Pos.