De eilanden Aruba, Bonaire en Curaçao hebben net als bijna alle andere landen ter wereld te maken met het coronavirus. In dit artikel vind je een actueel overzicht van het aantal positief geteste mensen per eiland. Daarnaast lees je het aantal nieuwe, positief getesten per dag en het aantal positief geteste mensen dat is opgenomen in het ziekenhuis.

Bonaire

Op Bonaire zijn 28 mensen getest. Hiervan kregen er acht een positief resultaat.

In het ziekenhuis op Bonaire liggen nu acht mensen die positief getest zijn, waarvan er drie intensieve zorg krijgen. Ook in het ziekenhuis op Aruba liggen nog twee mensen van Bonaire. In het ziekenhuis in Colombia liggen nog drie positief getesten afkomstig van Bonaire.

Bonaire heeft nu 72 actieve gevallen van Covid-19.

Aruba

Op Aruba zijn gisteren 553 mensen getest. Hiervan kregen 45 mensen een positief resultaat.

In het ziekenhuis op Aruba liggen nu 43 mensen die positief getest zijn. Van hen liggen er achttien mensen op de intensive care. Ook zijn er weer 58 mensen hersteld van het virus.

Aruba heeft nu 494 actieve gevallen van Covid-19.

Curaçao

Er zijn weer vier mensen bezweken in het ziekenhuis op Curaçao aan de gevolgen van corona. Het totaal aantal slachtoffers op Curaçao, sinds het begin van de corona-uitbraak, is nu 78.

Gisteren zijn er op Curaçao 973 mensen getest, van hen kregen er 151 mensen een positief resultaat. Een testratio derhalve van 15,5 procent. Twee keer zo hoog dan gisteren.

Honderd mensen die positief getest zijn liggen in het ziekenhuis op Curaçao, van wie veertig op de intensive care. Negen patiënten zijn de afgelopen week overgebracht naar Aruba voor verdere medische zorg. Ook zijn er weer 477 mensen hersteld van het virus.

Het totaal aantal actieve cases is op Curaçao is nu 3.837.