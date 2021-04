Vandaag, 10 april 2021 zijn er 137 actieve gevallen van Covid-19 op Bonaire. Dat zijn er 11 minder dan gisteren. Van de 45 binnengekomen testresultaten waren 5 positief.

16 personen zijn hersteld van Covid-19. Er verblijven in totaal 17 personen in het ziekenhuis door Covid-19. Dit waren er gisteren nog 22, een daling van 5.

10 personen verblijven in het ziekenhuis op Bonaire, waarvan 4 met intensieve zorg. 2 personen liggen in het ziekenhuis op Aruba en 5 in het ziekenhuis in Colombia.

Heb je klachten? Laat je testen. Belangrijk is om het resultaat thuis in quarantaine af te wachten. Ga niet de straat op, omdat je anderen kan besmetten. Door thuis te blijven voorkom je verspreiding naar mensen buiten je eigen huishouden. Dat is het krachtigste wapen dat we kennen om de uitbraak in te dammen. Om het aantal besmettingen omlaag te krijgen is het belangrijk om je te houden aan de instructies.