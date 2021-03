KRALENDIJK – Tourism Corporation Bonaire heeft Elesiër Angel aangenomen voor de functie Cruise & Project Coördinator.

Elesiër heeft een achtergrond in de HORECA, research en toerisme. Naast haar diploma’s in Banquet & Hospitality en Business Management studeerde Elesiër in januari 2021 af met een Master in Tourism Destination Management aan Breda University in Nederland.

Tijdens haar studietijd liep Elesiër stage op Sint-Maarten en Bonaire en heeft ze onderzoek gedaan in Bonaire, Cambodja en Australië.

Elesiër kijkt uit naar deze nieuwe uitdaging en blij met de kans op Bonaire. Ze is klaar om bij te dragen tot het herstel en de duurzame groei van het eiland en is bereid om Bonaire naar een hoger niveau te tillen.