Ongeveer 300 leerlingen van Aruba, Curaçao, Bonaire, Sint-Maarten, Sint-Eustatius en Saba hebben gebruik gemaakt van de online-mogelijkheden om een vervolgstudie in de regio te kiezen via de interactieve Study Fair sessies. Zij konden hun vragen aan het eind van de presentaties direct aan de presenterende scholen en organisaties stellen.

Er werden 35 informatiesessies gegeven door MBO/SBO/EPI/NIPA scholen en diverse organisaties die een in-huis-opleiding aanbieden. De focus lag op de mogelijkheden om een beroepsopleiding te volgen op een van de 6 eilanden van de voormalige Nederlandse Antillen en Aruba.

Inmiddels zijn alle presentaties gratis terug te zien op de website. Hier kunnen de scholen klassikaal, maar ook de leerlingen met hun ouders, alle presentaties bekijken.

In totaal staat er 45 uur video online, verdeeld over 90 presentaties, en hebben, sinds de start in november, bijna 750 leerlingen deelgenomen aan dit event. De bedoeling is om dit event jaarlijks te blijven herhalen.