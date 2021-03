19 Gedeeld

KRALENDIJK – Géén lockdown; wel een laatste waarschuwing. Dat was de boodschap van gezaghebber Edison Rijna van Bonaire tijdens een persconferentie op donderdagmiddag. De geldende maatregelen op het eiland blijven voorlopig van kracht en worden voorlopig nog niet opgeschaald.

Volgens Rijna is Bonaire nu nog voldoende in staat om het coronavirus onder controle te houden. ,,Hou er wel rekening mee dat het van u, van mij, en van ons allen afhangt of we daarin gaan slagen. We moeten ons allemaal aan de regels houden”, aldus Rijna.

Meer tests

De huidige uitbraak leidt ook tot een grotere testbereidheid. “Dat is goed”, zegt GGD Arts Marian Luinstra-Passchier, die vertelde dat momenteel meer dan 100 mensen zich per dag laten testen. Hierdoor is het mogelijk om mensen die het virus onder de leden hebben snel af te zonderen. Zowel Rijna als Luinstra-Passchier deed een beroep op burgers die in quarantaine zijn, om zich ook echt af te zonderen.

De meeste besmettingen vinden nog steeds plaats in de familie kring of op het werk. Luinstra-Passchier waarschuwde dat het aantal besmettingen eerst nog verder op zal lopen, voordat er weer een daling in het aantal besmettingen zijn te zijn.

Vaccinatie

Reagerend op de vraag van de pers wat die kon bijdragen aan de vaccinatiebereidheid van burgers deed de arts een dringend beroep op zowel de pers als de burgers. “Er zijn mensen die in eerste instantie dachten: we kijken het nog even aan. Maar nu doe ik een beroep op deze mensen om zich te laten vaccineren. Het is belangrijk voor uzelf en het is belangrijk voor uw gezondheid. Aan de pers vraag ik om een eerlijk verhaal te vertellen en de mensen niet bang te maken”, zei Luinstra-Passchier.

De GGD arts verzekerde ook dat er voldoende vaccins beschikbaar zijn voor iedereen. “Uiteindelijk willen we weer terug naar het normale leven, zonder al die nare maatregelen. Om weer toeristen te kunnen ontvangen. Daar is dit vaccin voor bedoeld”.