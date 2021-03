5 Gedeeld

Kralendijk – Flamingo Express Dutch Caribbean (FXDC) is nog bezig met het bezorgen van de laatste stemkaarten.

Het postbedrijf laat verder weten op maandag de laatste batch stemkaarten voor de verkiezingen van 17 maart a.s. van het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) te hebben ontvangen.

“Zoals in eerdere berichtgeving is vermeld zijn de oproepkaarten dit keer door OLB in batches over enkele dagen per wijk aangeleverd. De overgrote meerderheid van de stempassen is inmiddels bezorgd. Het gaat in casu om de wijken Antriol, Amboina, Terra Kora, Playa, Hato, Sabadeco, Nieuw Amsterdam, Nikiboko & Belnem”, aldus FXDC.

Laatste wijken

Volgens FDXC worden de stemkaartn van burgers in de Rincon, Nawati, Nort Salinja, Republiek & Bona Bista of op woensdag, of op donderdag bezorgd.

Onbestelbare stempassen- die door o.a. het ontbreken van een brievenbus, onvolledige/onjuiste adressering -zijn afgelopen dagen geretourneerd en kunnen bij de afdeling Burgerzaken worden opgehaald.

