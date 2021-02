15 Gedeeld

KRALENDIJK – Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaatonderzoek laat de kwaliteit van de postale dienst op de BES-eilanden onderzoeken. Het onderzoek moet bij gaan dragen aan een optimale kwaliteit van de postdienst.

De post speelt een belangrijke rol in het faciliteren van de communicatie tussen mensen, bedrijven en organisaties. Volgens de concessie is FXDC het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de postdienstverlening op de BES eilanden. Om de postdienstverlening op de BES eilanden te kunnen optimaliseren, is het noodzakelijk de huidige situatie van de dienstverlening van FXDC aan de BES-eilanden in kaart te brengen.

In het eerste deel van het onderzoek wordt klanten gevraagd om hun ervaringen met de dienstverlening van FXDC, het tweede onderdeel is gericht op het meten van de levertijd van brieven en pakketten volgens de regels van de concessie verleend aan FXDC.