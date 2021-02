6 Gedeeld

SABA – Op maandag 22 februari gaat het vaccinatieproces van start op Saba. In de loop van volgende week zou Saba de eerste batch COVID-19-vaccins van het merk Moderna moeten ontvangen. Er zullen twee grote vaccinatierondes zijn. De eerste in de week van 22 februari tot 1 maart en de tweede in de week van 22 – 29 maart.

Tot nu toe hebben 1.140 personen zich aangemeld. Hoewel het aantal registranten aangeeft dat Saba op de goede weg is, zal Saba pas na de eerste vaccinatieronde een duidelijker beeld hebben van welke maatregelen kunnen worden genomen voor de volgende fase van heropening.

“We kunnen nu al zeggen dat we verwachten dat er geen quarantaine nodig is voor inkomende reizigers die zijn ingeënt. Daarnaast voorzien we dat de testvereisten in de nabije toekomst zullen voortduren, voor alle inkomende reizigers, inclusief de gevaccineerde reizigers ”, aldus gezaghebber van Saba, Jonathan Johnson.