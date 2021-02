21 Gedeeld

KRALENDIJK – In de eerste week van maart start op Bonaire een sterilisatie-/castratiecampagne voor honden en katten. Hiervoor komen drie dierenartsen uit Nederland over.

De dierenartsen werken samen met stichting DierenLot en dierenarts Jan Beest van Bonaire. Tussen 27 februari en 5 maart kunnen eigenaren van honden of katten deze gratis laten steraliseren of castreren bij Red Palm Village.



Het team zoekt nog donaties om de laatste medicijnen en om pijnstilling na de operatie te kunnen bekostigen. Dit kan via Castratie en sterilisatiecampagne Bonaire.