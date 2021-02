1 Delen

Gedeputeerde Nina den Heyer gaf, samen met Joey van Slobbe van de afgelding Publieke Gezondheid’ een update over het vaccinatieprogramma.

Kralendijk – Het openbaar Lichaam Bonaire (OLB) heeft op maandagmiddag een update gegeven over de voorbereidingen voor het vaccintieprogramma op het eiland.

Afgelopen week keek een delegatie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de RIVM ter plekke naar de voorbereidingen voor het vaccineren.

Volgens Nina den Heyer, gedeputeerde van publieke gezondheid, zijn inmiddels gesprekken gevoerd met de directeur van het ziekenhuis en met de mensen van de afdeling publieke gezondheid. Ook heeft de delegatie gekeken of de vriezers die afgelopen maandag zijn aangekomen goed werken. Daarnaast zijn de priklocaties bezocht waar de vaccinaties zullen worden gegeven.

Het bezoek van de delegatie werd afgesloten met een verslag aan het bestuurscollege en de commissie covid-19. Volgens Den Heyer was de delegatie tevreden met hetgeen ze op Bonaire heeft gezien.

Den Heyer benadrukte maandagmiddag nogmaals dat het nemen van dit vaccin een persoonlijke keus is en niet kan worden opgelegd. “Ik zie felle discussies op Facebook waarbij mensen die voor of tegen zijn elkaar in de haren vliegen. Hier schieten we niets mee op. Dit is juist het moment om met elkaar samen te werken om door deze crisis heen te komen.” Aldus den Heyer.

Den Heyer liet er verder geen twijfel over bestaan of ook zij zou zich laten vaccineren. “Ik neem die prik” zei de gedeputeerde gepassioneerd tegen de luisteraars.