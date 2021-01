Foto: Op de luchthaven van Barranquilla was op vrijdag het al vroeg druk met passagiers die incheckten voor de eerste directe vlucht naar Curaçao

Willemstad- Lokale luchtvaartmaatschappij EZ Air vliegt sinds vandaag weer op Barranquilla en Colombia. De eerste vlucht vertrok vanochtend om 9.15 om tegen 11 uur te landen op de Ernesto Cortissoz luchthaven van de havenstad Barranquilla.

EZ Air vloog nog maar een paar maanden op Barranquilla, toen de Covid-19 pandemie uitbrak. Hierdoor zag ook EZ Air zich genoodzaakt om de vluchtuitvoering abrupt te onderbreken. Gedurende ruim 9 maanden waren vluchten tussen Colombia en Curacao verboden.

Nu de vluchten wel weer mogelijk zijn, met alle voorzorgsmaatregelen die daarbij horen, heeft EZ Air de vluchtuitvoering weer opgepakt. Via Curacao zijn ook Bonaire en Aruba te bereiken met EZ Air.

Rechtstreeks

De CEO van EZ Air, René Winkel verwacht veel van de route. “We zagen gedurende de eerste maanden dat we begonnen een gestage groei van het aantal passagiers aan beide kanten”. Volgens Winkel wonen relatief veel Colombianen op Curaçao die uit Barranquilla en omstreken afkomstig zijn. “Onze passagiers vinden het ook prettig dat wij als enige rechtstreeks vliegen. In plaats van een lange reis met overstap in Bogotá zijn de passagiers als vóór het middaguur in Barranquilla”, zegt Winkel verder.

De vlucht tussen Curaçao en Barranquilla duurt een goede 1 uur en 3 kwartier. EZ Air voert de vluchten voorlopig 2 keer per week uit, namelijk op de vrijdagen en op de maandagen.