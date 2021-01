Schiphol – Voor alle reizigers naar de Verenigde Staten geldt dat zij vanaf 26 januari een bewijs van een negatieve Covid-19-test moeten hebben. Deze nieuwe eis stelt het Center for Disease Control and Prevention (CDC) in Amerika.

“Het testen voor en na de reis is een kritische stap om de introductie en verspreiding van Covid-19 te vertragen en de gezondheid van de Amerikanen te beschermen,” meldt het CDC.

De Amerikanen zijn vooral bezorgd over de Britse, Braziliaanse en Zuid-Afrikaanse varianten van het coronavirus die besmettelijker zijn.

De CDC zei verder: “Nu de VS al in de piek zit, zal de testverplichting voor luchtreizigers de verspreiding van het virus helpen vertragen terwijl we werken aan het vaccineren van het Amerikaanse publiek.”

Er moet vanaf 26 januari een pre-departure test 3 dagen voor de reis worden gedaan. Daarna zou er binnen 3 tot 5 dagen na aankomst opnieuw getest moeten worden en een quarantaine van 7 dagen in acht worden genomen, als het aan het CDC ligt.

Luchtvaartmaatschappijen moeten het negatieve testresultaat voor alle passagiers of documentatie over het herstel bevestigen voordat ze aan boord gaan. Als een passagier geen documentatie over een negatieve test of een hersteltest verstrekt, of ervoor kiest geen test te doen, moet de luchtvaartmaatschappij het instappen weigeren.

Bron: luchtvaartnieuws.nl