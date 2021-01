55 Gedeeld

Kralendijk – Naar verwachting zal het vaccinatieprogramma op Bonaire in februari 2021 starten. Komende week wordt een informatiecampagne gestart voor de bevolking.

De eerste groepen die gevaccineerd zullen worden zijn gezondheidswerkers zijn en de kwetsbaren in de samenleving. Het is een gefaseerd programma dat begint met 70-plussers, waarna 60-plussers en de andere groepen volgen. Verwacht wordt dat deze eerste fase ongeveer drie maanden zal duren. Gezonde mensen komen als laatste aan bod. Het gaat hierbij om mensen van 18 jaar en ouder. Er is 3 weken na de eerste prik een tweede inenting nodig. Het is belangrijk dat iedereen ook de tweede vaccinatie komt halen.

Zwanger

Dokter Saskia Autar, infectioloog van Fundashon Mariadal geeft aan dat iedereen zich kan laten vaccineren, behalve zwangere vrouwen. Mensen die last hebben van allergieën worden indien nodig gemonitord. Mensen met een auto immuunziekte wordt aangeraden zich wel te vaccineren alleen is er voor de veiligheid een langere observatie nodig. Ook mensen die Covid-19 al onder de leden hebben gehad, wordt geadviseerd om zich toch te laten vaccineren.

Joey Slobbe van de Dienst Publieke Gezondheid geeft aan dat er met het vaccin Pfizer gestart zal worden in februari en dat voor dit vaccin nu alles in gereedheid gebracht wordt. Maar ook het Moderna vaccin zal op Bonaire gebruikt worden. Er komt voor elk vaccin een aparte vriezer naar het eiland, omdat de twee vaccins op verschillende temperaturen bewaard moeten blijven.

Vaccinatie-bereidheid

Op de vraag van de pers of er inzicht is in de vaccinatiebereidheid onder de bevolking van Bonaire antwoordt Slobbe dat er weinig signalen zijn dat mensen zich niet zullen laten vaccineren. Hoewel er geen studie of enquête is gehouden, maar dat er wel gekeken is naar de signalen wat men hoort en ziet. “Daarom is de informatiecampagne die gaat starten heel belangrijk. Mensen moeten goed geïnformeerd worden zodat ze weten dat het een veilig en effectief vaccin is.”