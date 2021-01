34 Gedeeld

Kralendijk – Flamingo Express Dutch Caribbean (FXDC) laat in een persbericht weten dat personeel uit voorzorg in quarantaine is geplaatst i.v.m. Covid-19.

Als gevolg hiervan kampt FXDC Post met achterstand in de wijken Playa, Sabadeco en Hato. Nicole Merkies, directeur FXDC Post, laat weten dat er hard wordt gewerkt aan het inhalen van de achterstand. In de komende dagen zal post worden bezorgd door een vervangende bezorger.

Langs deze weg wil FXDC u bedanken voor het begrip.