De zwartgeblakerde graafmachine na het doven van de brand. Foto: ABC Online Media.

Kralendijk- Een graafmachine van het type ‘Backhoe Loader’ is vanmiddag in de brand gevlogen op de Kaya International, vlak bij het vliegveld.

Naar verluidt zou een vloeistofkabel zijn losgeschoten, waarna de wegvloeiende vloeistof in brand vloog. Een geluk bij een ongeluk was dat de brand plaatsvond op een steenworp afstand van de brandweerkazerne op dezelfde weg.

De brandweer was er dan ook snel bij om het vuur te doven, maar kon niet voorkomen dat er van ver een behoorlijke rookpluim te zien was, waarbij velen zich afvroegen wat er in de brand stond. Het verkeer in beide richtingen werd kort afgezet door de politie.

Er is aanzienlijke schade aan het apparaat, maar er zijn geen gewonden te betreuren. De politie heeft de zaak verder in onderzoek.