Op vrijdagmiddag werd de laatste hand gelegd aan de winkel die verder al helemaal klaar is voor de opening. Foto: ABC Online Media

Kralendijk- Bonaire beschikt vanaf morgen over een heuse Bruna. Nadat er enkele weken hard is gewerkt aan de inrichting en bevoorrading gaat de winkel op zaterdag eindelijk open.

De nieuwe Bruna opent haar deuren in The District Mall, naast Bonaire Travel & Tours en tegenover onder meer de DA Drogisterij en de Pearle Vision. Samen met de Top-1 Toys store is het winkelcentrum inmiddels goed voor diverse Nederlandse ‘franchise’formules.

Het publiek is vanaf zaterdagochtend welkom in de nieuwe winkel.