Kralendijk – Het is half tot zwaar bewolkt met lokaal een aantal (onweers)buien voornamelijk in de ochtend-, avond- en nachturen. De verwachte minimumtemperatuur zal rond de 24 graden Celsius zijn en de maximumtemperatuur zal rond de 30 graden Celsius zijn. De wind zal vanuit het zuidoosten komen en zal zwak tot matig zijn (9-14 knopen met uitschieters tot 16 knopen).

Weeroverzicht voor het weekend: Een tropische golf bevindt zich ten westen van de regio en zorgt voor buienactiviteit. Na een lokaal natte avond en nacht, waar veel regen is gevallen, is de buienactiviteit nu vrijdagochtend nog steeds aanwezig. Er kunnen verder in de ochtend nog steeds hier en daar buien plaatsvinden maar geleidelijk wordt het droger en zal het mogelijk vanmiddag tijdelijk droog blijven.

Komende avond en nacht kan de buienactiviteit weer gaan toenemen. Voor morgen, zaterdag, worden er vergelijkbare omstandigheden verwacht. Ook op zondag kunnen er meer buien met onweer plaatsvinden. Pas na maandag zou de kans op neerslag kunnen afnemen.

Gezien de grond nu al verzadigd is, kunnen er lokaal overstromingen plaatsvinden tijdens zware buien. De tropische golf die nu 90% kans heeft op ontwikkeling in twee dagen, zal zich in het westen van het Caribisch gebied ontwikkelen en Iota genaamd worden.

Meer over het weer lees je op de facebook pagina van Caribbean Weather Center