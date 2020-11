18 Gedeeld

Kralendijk – Gezaghebber Edison Rijna heeft de coronamaatregelen op Bonaire verder versoepeld. “Nu het aantal gevallen van mensen die met het virus besmet zijn laag blijft, kunnen we de regels zoals die nu in de noodverordening vermeld staan verder versoepelen van fase drie, dreigend, naar fase twee, zorgelijk. Sommige veranderingen zijn al ingevoerd, bijvoorbeeld de maatregel dat horecaondernemingen en casino’s later kunnen sluiten. Een andere verandering is dat de code oranje naar code geel is gewijzigd.” Aldus Rijna.

Rijna gaf mee dat er deze week nog wel een geval van besmetting met het coronavirus is bijgekomen en dat het dus goed is om rekening te houden met het feit dat nu er meer mensen naar Bonaire kunnen komen, Bonaire nog meer gevallen van besmetting kan krijgen. “We moeten niet denken of hopen dat we in de situatie zullen blijven dat er nul besmettingen zijn. Dat is niet realistisch.” Aldus de gezaghebber.

Bij een privé evenement, dus thuis, in een openbare ruimte of op het strand, mogen maximaal 25 personen aanwezig zijn. Het is weer mogelijk om evenementen te organiseren. De voorwaarden zijn dat maximaal 50% van de locatie gebruikt wordt en er maximaal 50 personen aanwezig zijn. De aanwezigen moeten geregistreerd worden. Er mag niet gezongen of gedanst worden tijdens het evenement.

Bij onder andere casino’s, sauna’s en horeca ondernemingen moeten alle bezoekers zich bij aankomst registreren en enkele vragen over hun gezondheid beantwoorden. Bij horeca ondernemingen moeten alle bezoekers op een vaste plek zitten. De horeca ondernemingen mogen om 12 uur in de nacht sluiten. De casino’s mogen vanaf 6 uur in de middag open en 2 uur in de nacht dicht. Vanaf 12 uur in de nacht mogen casino’s geen alcoholische dranken serveren.

Er kunnen weer missen of kerkdiensten worden gehouden zolang er genoeg afstand wordt gehouden. Zingen is ook toegestaan. Voor kerkgangers gelden bij aankomst dezelfde registratie en gezondheidscheck als bij de horeca ondernemingen.

Het is mogelijk om sportevenementen te houden maar dan zonder publiek. Bij binnensporten moet ook geregistreerd worden wie er bij het evenement aanwezig zijn en iedereen moet voor aanvang wat vragen over zijn gezondheid beantwoorden. Bij buitensporten is dit niet verplicht. Er zijn gesprekken gaande met sportorganisaties om te kijken of er een verantwoorde manier is om in de nabije toekomst toch publiek bij de sportactiviteiten te hebben.

Het is weer mogelijk om op kantoor te werken, het advies was eerst om het liefst vanuit huis te werken. Werkgevers moeten wel ervoor zorgen dat ze zich aan de regels en maatregelen van de afdeling Publieke Gezondheid houden. Zo moet de werkplek bijvoorbeeld twee keer per dag worden gelucht.

Per week zullen er maximaal 7 KLM vluchten en vier TUI vluchten uit Nederland zijn. Er zullen de hele week zes vluchten per dag vanuit Curaçao naar Bonaire zijn. Alle passagiers die met een normale vlucht, een privé vliegtuig of per boot naar Bonaire komen, moeten op zijn laatst 72 uur vóór vertrek een PCR test doen. De uitslag van de test moet negatief zijn. De passagiers moeten ook een gezondheidsverklaring invullen. De verklaring kan via de website www.bonairepublichealth.org worden ingevuld.

Passagiers uit Saba en Sint Eustatius hoeven geen PCR test te doen, ze moeten wel voor vertrek de gezondheidsverklaring van de afdeling Publieke Gezondheid invullen. Tot 1 december zijn directe vluchten uit de Verenigde Staten niet toegestaan. De hoop is dat er vanaf 1 december weer directe vluchten uit de Verenigde Staten naar Bonaire komen.

De veranderingen die zijn in de nieuwe noodverordening geregeld die op 16 november aanstaande in werking treedt en op 1 december van dit jaar afloopt.

