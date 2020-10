Raadslid Joselito Statia (MPB) vindt dat Bonaire kan leren van wat Aruba goed doet bij de toelating van Amerikaanse toeristen.

Kralendijk- Raadslid Joselito Statia (MPB) wil dat Bonaire leert van de ervaringen van Aruba, als het gaat om een geleidelijke heropening van de grenzen voor Amerikaans toerisme.

Dat zei Statia op maandagavond tijdens het debat over de door Gezaghebber Rijna afgekondigde Corona noodverordening.

Volgens Statia was er op Aruba veel fout gegaan, maar was het ook zaak te letten op wat er goed is gegaan. “Het aantal lokale besmettingen is uit de hand gelopen, maar als het gaat om een verantwoorde heropening voor toerisme uit de Verenigde Staten doen ze het juist goed”, aldus Statia.

Ervaring

Volgens Statia is het van belang dat Bonaire kijkt naar de ervaring van Aruba om daar haar voordeel mee te doen.

Hoewel Bonaire haar grenzen nog gesloten houdt voor toeristen vanuit de Verenigde Staten zal er een moment moeten komen dat het eiland de grenzen weer zal moeten gaan opnenen voor deze groep toeristen.

Gezaghebber Rijna gaf aan dat de heropening van grenzen voor toeristen en de buureilanden wekelijks op de agenda staat, maar liet zich niets ontvallen over praktische criteria of het voorgenomen beleid als het gaat om de toelating van toeristen uit Amerika of reizigers van de buureilanden.

Lees ook: