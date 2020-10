Sportschool HFC moet, net als alle andere sportscholen, de deuren nog verplicht dicht houden voor sporters. Foto: ABC Online Media

Kralendijk- Een meerderheid in de eilandsraad wil de sportscholen op het eiland zo snel mogelijk heropend zien.

Een motie van die strekking werd door 5 eilandsraadsleden goedgekeurd. In principe keerden allen eilandsraadsleden zich tegen de voortdurende sluiting van de sportscholen, maar niet allen vonden de motie logisch.

“Een meerderheid van de Eilandsraad heeft net de Noodverordening van 1 oktober goedgekeurd. De sluiting van de sportscholen maakt daar deel van uit. Je kunt niet enerzijds vóór de verordening stemmen, en als die dan aangenomen is op onderdelen stellen dat het anders moet”, zei PDB leider Clark Abraham bij het motiveren van zijn tegenstem voor de motie die werd ingebracht door Renata Domacassé van de MPB.

Overleg

Mogelijkerwijs is de motie van de MPB mosterd na de maaltijd. Tijdens het bespreken van de afgekondigde noodverordening gaf gezaghebber Edison Rijna aan dat de overheid deze week in gesprek zou gaan met de sportscholen om te kijken onder welke voorwaarden die weer open kunnen.

Géén datum

Ondanks de beloften van Rijna, is er nog geen sprake van een concrete afspraak voor overleg met de sportscholen. Christel Engels, vertegenwoordiger van HFC, Bodyfit and Crossfit Flamingo zei dinsdagochtend in gesprek met Bonaire.nu dat er nog steeds geen datum of tijdstip is vastgelegd voor een overleg.

Robert Smaal van Bon Bida Fitness Center zei al eerder tegen Bonaire.nu wel te hebben vernomen dat er ‘deze week’ een overleg plaats zou gaan vinden, maar dat een datum daarvoor nog niet was geprikt.

Het stak Smaal dat hij al op 1 oktober jl. een brief schreef aan gezaghebber Rijna, omdat hij van mening is dat het fittness centrum allang voldoet aan het gewenst protocol. Op 6 oktober kreeg Smaal een eerste reactie van het Openbaar Lichaam, met slechts de aankondiging dat overleg zou worden gepland.

Ook Engels toont zich kritisch: “Wij hebben allang de nodige protocollen opgesteld, dus volgens ons is er geen reden waarom wij niet open zouden mogen”.

Nederland

Diverse leden van de eilandsraad wezen op het belang van sport en beweging, ook in het kader van de strijd tegen Corona. Raadslid Statia wees er op dat in Nederland sprake was van duizenden sportscholen waarvoor al een protocol was opgesteld. “Wij hoeven het wiel niet opnieuw uit te vinden”, aldus Statia.

