Illustratie: ABC Online media. Grafiek is een productie van ABC Online Media en niet van officiële bron afkomstig, doch wel gebaseerd op daadwerkelijke en actuele gegevens.

Kralendijk- Dinsdag aan het eind van de middag staat een nieuwe persconferentie gepland van Gezaghebber Edison Rijna, bijgestaan door GGD-arts Marian Luinstra-Pashier.

In de persconferentie zal Gezaghebber Rijna ingaan op de ontwikkeling van Covid op het eiland en zal hij aankondigen of maatregelen op- of afgeschaald kunnen worden. Bonaire.nu keek, op basis van de ontwikkeling van de cijfers de afgelopen dagen, alvast vooruit.

Jojo-effect

Hoewel de exponentiële groei van het aantal Covid-gevallen, zoals die medio september begon inmiddels tot staan lijkt gebracht, valt op dat het nieuwe aantal dagelijkse besmettingen nog vrij sterk fluctueert. Zo waren er zaterdag 4 nieuwe gevallen, zondag 2, maandag 10 en op dinsdag wederom 4.

R-factor

Hoewel dagelijks gegevens bekend worden gemaakt over het nieuwe aantal besmettingen en het aantal ‘actieve’ gevallen van Covid, zijn er tot vorige week weinig statistieken in beeld gebracht.

Zo wordt in Nederland en andere Europese landen veel gesproken over de zogenaamde R-factor (afgeleid van het “Reciproke getal), die weergeeft hoeveel personen elk besmet persoon besmet.

Bonaire.nu voerde haar eigen berekening uit, en komt op een R-factor op Bonaire van momenteel zo’n 1,2. Vorige week lag de R-factor op diverse dagen onder de 1, terwijl deze aan het begin van de besmettingsgolf op verschillende dagen ruim boven de 3 lag.

Over het algemeen wordt een R-factor van 1 of onder de 1 ideaal geacht om te voorkomen dat het aantal besmettingen exponentieel toeneemt.

