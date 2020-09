26 Gedeeld

Kralendijk – Op 25 september 2020 zijn er 56 actieve gevallen van Covid-19 op Bonaire, dat maakt het Openbaar Lichaam bekend vandaag. 15 personen zijn hersteld en er is 1 persoon extra opgenomen in het ziekenhuis. De positief geteste mensen zijn geïnformeerd en in isolatie.

Vrijdag 25 september 2020 zal Gezaghebber Edison Rijna door middel van een online persconferentie een update geven omtrent de laatste ontwikkelingen rondom Covid-19.

Behalve de Gezaghebber zullen de volgende personen aanwezig zijn om alleen vragen van de pers te beantwoorden:

· Gedeputeerde Nina den Heyer, vragen over onderwijs;

· Marian Luinstra-Passchier, vragen over gezondheidszorg;

Tijd: 17:00 – 18:00 uur

De persconferentie is te volgen via Youtube kanaal: “Openbaar Lichaam Bonaire” https://www.youtube.com/c/AfdelingCommunicatieOLB

